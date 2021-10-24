Российские фигуристки заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при в США

ТАСС, 24 октября. Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в короткой программе на первом этапе серии Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Спортсменка показала результат 77,69 балла. Второе место заняла ее соотечественница Дарья Усачева (76,71), третьей стала еще одна россиянка Ксения Синицына (71,51).

Также в ночь на воскресенье в ритм-танце выступили танцевальные дуэты. Первыми стали американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (83,58), вторыми - их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (82,55), третьими - канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (75,33). Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли пятое место (68,79).

Произвольные программы у женщин и танцевальных дуэтов состоятся в ночь на понедельник по московскому времени.