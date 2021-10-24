Фигуристки Трусова, Усачева и Синицына высказались о вакцинации перед Играми в Пекине

ТАСС, 24 октября. Российские фигуристки Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына после выступления в короткой программе на первом этапе серии Гран-при в США заявили, что пройдут вакцинацию от коронавируса перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, если это будет необходимо. Комментарии спортсменок приводит журналист портала Rocker Skating Джеки Вонг в своем Twitter .

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявлял, что всем российским участникам Олимпиады в Пекине рекомендовано вакцинироваться от коронавируса. 4 октября в оргкомитете Олимпийских игр 2022 года сообщили, что спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию в соревнованиях.

"Если это будет необходимо [для участия в Олимпиаде], то все пройдут вакцинацию, но сначала нам нужно провести отборочные соревнования, чтобы увидеть, кто поедет [на Игры]", - сказала Трусова.

Усачева отметила, что по состоянию на сегодняшний день спортсменки не вакцинированы. Синицына в свою очередь заявила, что самое важное - это здоровье. "Если нам нужно будет пройти вакцинацию, мы это сделаем", - добавила она.

Трусова, Усачева и Синицына в ночь на воскресенье заняли соответственно первое, второе и третье места в короткой программе на этапе Гран-при в США. Произвольную программу спортсменки покажут в ночь на понедельник по московскому времени.