Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

ТАСС, 24 октября. "Каролина" одержала победу над "Коламбусом" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йеспер Фаст (8-я минута), Винсент Трочек (14, 57), Джордан Стаал (36) и Себастьян Ахо (48), у проигравших отличился Бун Дженнер (28). В эпизодах с обоими голами Трочека результативные передачи на свой счет записал российский нападающий Андрей Свечников. В четырех матчах нынешнего сезона на счету форварда 7 (4 гола + 3 передачи) очков.

"Каролина" одержала четвертую победу в четырех матчах и, набрав 8 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Коламбус" с 6 очками идет в этом же дивизионе пятым.

В следующем матче "Каролина" примет "Торонто", "Коламбус" на своем льду сыграет с "Далласом". Обе встречи пройдут 26 октября.

В другом матче "Виннипег" дома обыграл "Нэшвилл" со счетом 6:4, результативной передачей отметился форвард "Виннипега", старший брат Андрея Свечникова Евгений Свечников, который набрал второе очко в нынешнем сезоне. "Миннесота" еще в одной встрече игрового дня на своем льду в овертайме обыграла "Анахайм" - 4:3. Российские игроки "Миннесоты" Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.