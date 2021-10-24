Гол Барбашева и передачи Костина и Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Лос-Анджелес"

ТАСС, 24 октября. "Сент-Луис" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Перрон (15, 21, 52-я минуты), российский нападающий Иван Барбашев (19), Джейк Нейборс (23), Райан О'Райли (28) и Джеймс Нил (41). У проигравших отличились Алекс Аяфалло (12), Дастин Браун (42) и Карл Грундстрём (46). Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, его одноклубник Клим Костин - одной.

"Сент-Луис" одержал четвертую победу в четырех матчах и занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 8 очков. "Лос-Анджелес" с 3 очками идет седьмым в таблице Тихоокеанского дивизиона.

В следующем матче "Сент-Луис" и "Лос-Анджелес" вновь встретятся друг с другом, игра состоится 26 октября.

В других матчах игрового дня "Монреаль" разгромил "Детройт" со счетом 6:1, "Питтсбург" одержал крупную победу над "Торонто" - 7:1, а "Нью-Джерси" в овертайме оказался сильнее "Баффало" - 2:1.