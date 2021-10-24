"Айлендерс" обыграли "Аризону" в матче НХЛ, Сорокин сделал шатаут

ТАСС, 24 октября. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Аризоной" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Кэл Клаттербак (17-я минута), Брок Нельсон (40) и Энтони Бовилье (51).

Ворота "Айлендерс" защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 26 бросков и сделал четвертый шатаут в НХЛ. Всего в лиге он провел 27 матчей, в которых одержал 15 побед.

"Айлендерс" и "Аризона" занимают последние места в Столичном и Центральном дивизионах соответственно. В активе команды из Нью-Йорка 5 очков, у "Аризоны" - 1. В следующем матче "Айлендерс" 25 октября в гостях сыграют с "Вегасом", "Аризона" на следующий день на выезде встретится с "Флоридой".

Еще один российский вратарь Сергей Бобровский в ночь на воскресенье помог "Флориде" обыграть "Филадельфию" - 4:2, голкипер сделал 27 сейвов. А вратарь "Тампы" Андрей Василевский, отразивший в игре с "Колорадо" 24 броска, не смог принести своей команде победу - "Колорадо" оказался сильнее в серии буллитов (4:3).