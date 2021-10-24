{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Клипперс" проиграли "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 41 очко и дабл-дабл Джорджа

"Мемфис" одержал победу со счетом 120:114
Стивен Адамс ("Мемфис") и Пол Джордж ("Лос-Анджелес Клипперс") AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Описание
Стивен Адамс ("Мемфис") и Пол Джордж ("Лос-Анджелес Клипперс")
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

ТАСС, 24 октября. "Лос-Анджелес Клипперс" проиграл "Мемфису" со счетом 114:120 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Пол Джордж, оформивший дабл-дабл - 41 очко, 10 подборов. У "Мемфиса" больше всех очков набрал защитник Джа Морант - 28.

"Клипперс" потерпели второе поражение в двух матчах текущего сезона, "Мемфис" одержал две победы в двух играх. В следующем матче "Мемфис" 25 октября в гостях сыграет с "Лос-Анджелес Лейкерс", "Клипперс" на следующий день примут "Портленд".

Результаты других матчей игрового дня:

"Кливленд" - "Атланта" - 101:95;

"Индиана" - "Майами" - 102:91 ОТ;

"Торонто" - "Даллас" - 95:103;

"Миннесота" - "Нью-Орлеан" - 96:89;

"Чикаго" - "Детройт" - 97:82;

"Сан-Антонио" - "Милуоки" - 111:121;

"Портленд" - "Финикс" - 134:105.

Фигурное катание
Фигурист Морозов назвал шагом вперед победу на этапе Гран-при в США
В воскресенье Морозов и Евгения Тарасова стали победителями соревнований пар
Читать полностью