"Клипперс" проиграли "Мемфису" в матче НБА, несмотря на 41 очко и дабл-дабл Джорджа

ТАСС, 24 октября. "Лос-Анджелес Клипперс" проиграл "Мемфису" со счетом 114:120 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Пол Джордж, оформивший дабл-дабл - 41 очко, 10 подборов. У "Мемфиса" больше всех очков набрал защитник Джа Морант - 28.

"Клипперс" потерпели второе поражение в двух матчах текущего сезона, "Мемфис" одержал две победы в двух играх. В следующем матче "Мемфис" 25 октября в гостях сыграет с "Лос-Анджелес Лейкерс", "Клипперс" на следующий день примут "Портленд".

Результаты других матчей игрового дня:

"Кливленд" - "Атланта" - 101:95;

"Индиана" - "Майами" - 102:91 ОТ;

"Торонто" - "Даллас" - 95:103;

"Миннесота" - "Нью-Орлеан" - 96:89;

"Чикаго" - "Детройт" - 97:82;

"Сан-Антонио" - "Милуоки" - 111:121;

"Портленд" - "Финикс" - 134:105.