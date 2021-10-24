Костоглод выдвинут на пост главного тренера сборной России по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) выдвинул трехкратного призера Олимпийских игр Александра Костоглода на пост главного тренера национальной команды. Об этом ТАСС сообщил президент ВФГБК Евгений Архипов.

С января 2015 года сборную России по гребле на байдарках и каноэ возглавлял Александр Жданов. На Олимпиаде в Токио, которая проходила с 23 июля по 8 августа, его спортсменам не удалось завоевать ни одной награды. 19 августа президиум ВФГБК большинством голосов отказался удовлетворить заявление Жданова об уходе. Под руководством тренера команда в середине сентября выступала на чемпионате мира в Дании, где завоевала три золотые и пять бронзовых наград.

"У нас прошло очередное заседание президиума, которое на этот раз приняло решение удовлетворить заявление Александра Жданова об уходе, - отметил Архипов. - Почему это не было сделано сразу после Олимпиады? Менять тренера перед чемпионатом мира не было никакой необходимости даже при отсутствии результата в Токио. Что касается выступления на мировом первенстве, то результат там в принципе был показан неплохой, в олимпийской программе - золото и две бронзы".

Как рассказал собеседник ТАСС, утверждение Костоглода главным тренером сборной России должно состояться 19 ноября на заседании экспертного совета Министерства спорта РФ. "Все зависит от того, как решат эксперты", - добавил Архипов.

Костоглоду 47 лет, на Играх 2004 года в Афинах он выиграл серебро в каноэ-двойке на дистанции 1 000 метров и бронзу на 500-метровке, на Олимпиаде-2008 в Пекине стал вторым в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В его активе есть также шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград чемпионатов мира.