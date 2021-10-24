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Зимние олимпийские виды спорта

Елистратов завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине

Российский спортсмен стал вторым на дистанции 1 000 м
Семен Елистратов EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Семен Елистратов
© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 24 октября. Россиянин Семен Елистратов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1 000 м. Соревнования проходят в Пекине.

Россиянин показал результат 1 минута 26,387 секунды. Ранее на этапе он стал победителем на дистанции 1 500 м. Победителем стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи (1.26,020), третьим - канадец Паскаль Дион (1.26,621).

Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр 2018 года. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.

Этап Кубка мира в Пекине является тестовым турниром перед Олимпийскими играми 2022 года. Соревнования завершатся 24 октября. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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