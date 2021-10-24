Воронин: база хоккейного клуба "Динамо" в Новогорске нуждается в глобальной реконструкции

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. База столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в подмосковном Новогорске нуждается в глобальной реконструкции. Об этом журналистам рассказал президент и председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин.

База была построена в 1983 году и реконструирована в 2000-м.

"Мы играем в том числе и в Новогорске - это хорошая база с историей, наше все, но ее нужно серьезно реконструировать, - сказал Воронин. - Ее построили более 30 лет назад - качество льда не устраивает, и размещение основной команды должно быть более современным. Поэтому там надо делать большую реконструкцию, но база принадлежит Центральному совету "Динамо", а мы ее только арендуем".