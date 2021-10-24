Воронин: тренерский штаб "Динамо" сделал определенные выводы после неудач

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Тренеры московского клуба "Динамо" сделали определенные выводы после неудачных матчей команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал президент и председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин.

"Динамо" в последних восьми встречах проиграло пять раз: "Металлургу" (2:4), ЦСКА (0:3), "Локомотиву" (1:3), СКА (3:5) и "Трактору" (3:5), сумев из фаворитов обыграть только "Ак Барс" (5:4 ОТ).

"Вы же видели, что мы выиграли первые восемь матчей, потом, как и предполагали, наступили моменты спада, и нужно переориентироваться. Первые матчи были с командами чуть пониже уровня, которые полегче нам дались. Когда мы стали играть с серьезными командами, ребята поняли, что надо трудиться и бороться. Тренерский штаб определенные выводы сделал, и мы движемся вперед", - сказал Воронин.

"Динамо" после 20 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков. В следующем матче динамовцы сыграют 24 октября дома против подольского "Витязя".