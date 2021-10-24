Воронин: "Динамо" хочет наладить отношения со школами общества по всей стране

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" в рамках подготовки кадров хочет выстроить взаимоотношения со школами общества по всей стране. Об этом журналистам рассказал президент и председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин.

В воскресенье клуб и администрация Липецкой области подписали договор о сотрудничестве, который предполагает развитие хоккейных школ региона при взаимодействии с "Динамо".

"Мы делаем упор на то, в каких регионах есть уже динамовские команды, и хотим выстроить с ними взаимоотношения. С центральным советом "Динамо" мы договорились, что там дадут предложения по динамовским командам во Владивостоке, Хабаровске, на Камчатке, - сказал Воронин. - Наша задача - объединить молодежь и тренерский состав из разных городов нашей страны, которые любят динамовское движение и чтут его традиции".

Заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко рассказал, что администрация региона вела переговоры и с другими клубами на предмет сотрудничества. "Мы искали пути, которые будут интересны обеим сторонам. Подход "Динамо" нас полностью устраивает, мы поймали одну волну, будем говорить на одном языке. Нужно заложить фундамент, мы готовы вкладывать в это значительные финансовые средства", - отметил он.