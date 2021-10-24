УНИКС потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБ

ТАСС, 24 октября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС проиграл в гостях саратовскому "Автодору" со счетом 76:81 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Лоренцо Браун из УНИКСа, на счету которого 19 очков. В составе "Автодора" больше всех набрали Филипп Скрабб и Джэрон Джонсон (по 15).

УНИКС потерпел первое поражение в текущем сезоне, прервав серию из трех побед. Команда занимает третье место в таблице, "Автодор" с тремя победами в четырех матчах идет вторым. Лидирует одержавший четыре победы в четырех играх ЦСКА.

В следующем матче Единой лиги ВТБ казанцы 1 ноября сыграют на выезде с пермской "Пармой", перед этим команда проведет две домашние встречи в Евролиге против испанских "Басконии" (27 октября) и "Реала" (29 октября). "Автодор" 7 ноября примет "Астану", а до этого сыграет дома в Кубке Европы с израильским "Хапоэлем" (27 октября) и в гостях с испанской "Сарагосой" (3 ноября).