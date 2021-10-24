"Севилья" победила "Леванте" со счетом 5:3 в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 24 октября. Футбольный клуб "Севилья" со счетом 5:3 победил "Леванте" в матче чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Оливер Торрес (8-я минута), Рафаэль Мир (24), Диего Карлос (38), Мунир Эль-Хаддади (50) и Фернандо (64). У "Леванте" отличились Хосе Моралес (33, 55) и Гонсало Мелеро (62).

"Севилья" одержала шестую победу в чемпионате Испании и после девяти матчей лидирует в турнирной таблице с 20 очками в активе, "Леванте" набрал 5 очков в 10 играх и располагается на 19-м месте.

В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги на выезде сыграют с "Мальоркой" 27 октября, "Леванте" на следующий день примет "Атлетико" из Мадрида.