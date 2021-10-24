"Йокерит" разгромил рижское "Динамо" со счетом 8:0 в матче КХЛ

ТАСС, 24 октября. Хельсинкский "Йокерит" обыграл рижское "Динамо" со счетом 8:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в присутствии 6 043 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Вели-Матти Савинайнен (3-я минута), Джордан Шрёдер (7, 28, 35, 57), Давид Скленичка (11), Томми Кивистё (27) и Калле Коссила (36). Вратарь хозяев Андерс Линдбек во второй раз в сезоне провел игру без пропущенных шайб.

"Йокерит" в шестой раз подряд на своем льду обыграл хоккеистов из Риги в матчах КХЛ.

Финский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 22 играх. У идущего на первой строчке петербургского СКА такое же количество очков, но на одну игру меньше. Рижское "Динамо" занимает 10-е место, имея в активе 20 очков после 22 матчей.

В следующем матче "Йокерит" 28 октября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром", рижское "Динамо" днем ранее примет СКА.