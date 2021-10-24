"Спартак" обыграл "Куньлунь Ред Стар" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Петтерссон (10-я минута), Дмитрий Кугрышев (23), Андрей Локтионов (34) и Йори Лехтеря (46), у проигравших отличились Брэндон Ип (28) и Тайлер Вон (42).

Московский клуб одержал четвертую победу подряд, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 21 матча. "Куньлунь Ред Стар" проиграл в шестой раз подряд, команда идет на последней, 12-й строчке на Востоке, имея в активе 12 очков после 21 матча.

В следующей игре красно-белые 26 октября примут нижегородское "Торпедо", команда из Пекина в этот же день сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком".