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КХЛ

"Спартак" обыграл "Куньлунь Ред Стар" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу московской команды
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Петтерссон (10-я минута), Дмитрий Кугрышев (23), Андрей Локтионов (34) и Йори Лехтеря (46), у проигравших отличились Брэндон Ип (28) и Тайлер Вон (42).

Московский клуб одержал четвертую победу подряд, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 21 матча. "Куньлунь Ред Стар" проиграл в шестой раз подряд, команда идет на последней, 12-й строчке на Востоке, имея в активе 12 очков после 21 матча.

В следующей игре красно-белые 26 октября примут нижегородское "Торпедо", команда из Пекина в этот же день сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА21111221471-4431
2Йокерит2293212575-6431
3Динамо М20131000673-5028
4Динамо Мн21103002666-5628
5ЦСКА2294001847-4627
6Локомотив21101021757-4825
7Спартак2184000952-4924
8Северсталь2173111844-4724
9Торпедо2191021857-5423
10Динамо Р22710221044-6820
11Витязь2040124954-6616
12Сочи22221311347-7114
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург21152200282-4538
2Трактор23111511471-6036
3Салават Юлаев22132111470-4334
4Ак Барс2282304554-4830
5Автомобилист2272132773-7025
6Авангард20101100859-5024
7Барыс22422111252-6918
8Амур22412131144-6218
9Сибирь21700031138-5217
10Нефтехимик21601031153-6417
11Адмирал21500321140-6615
12Куньлунь21401111446-7712

 

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