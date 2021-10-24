"Спартак" обыграл "Куньлунь Ред Стар" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Эмиль Петтерссон (10-я минута), Дмитрий Кугрышев (23), Андрей Локтионов (34) и Йори Лехтеря (46), у проигравших отличились Брэндон Ип (28) и Тайлер Вон (42).
Московский клуб одержал четвертую победу подряд, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 21 матча. "Куньлунь Ред Стар" проиграл в шестой раз подряд, команда идет на последней, 12-й строчке на Востоке, имея в активе 12 очков после 21 матча.
В следующей игре красно-белые 26 октября примут нижегородское "Торпедо", команда из Пекина в этот же день сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|21
|11
|1
|2
|2
|1
|4
|71-44
|31
|2
|Йокерит
|22
|9
|3
|2
|1
|2
|5
|75-64
|31
|3
|Динамо М
|20
|13
|1
|0
|0
|0
|6
|73-50
|28
|4
|Динамо Мн
|21
|10
|3
|0
|0
|2
|6
|66-56
|28
|5
|ЦСКА
|22
|9
|4
|0
|0
|1
|8
|47-46
|27
|6
|Локомотив
|21
|10
|1
|0
|2
|1
|7
|57-48
|25
|7
|Спартак
|21
|8
|4
|0
|0
|0
|9
|52-49
|24
|8
|Северсталь
|21
|7
|3
|1
|1
|1
|8
|44-47
|24
|9
|Торпедо
|21
|9
|1
|0
|2
|1
|8
|57-54
|23
|10
|Динамо Р
|22
|7
|1
|0
|2
|2
|10
|44-68
|20
|11
|Витязь
|20
|4
|0
|1
|2
|4
|9
|54-66
|16
|12
|Сочи
|22
|2
|2
|1
|3
|1
|13
|47-71
|14
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|21
|15
|2
|2
|0
|0
|2
|82-45
|38
|2
|Трактор
|23
|11
|1
|5
|1
|1
|4
|71-60
|36
|3
|Салават Юлаев
|22
|13
|2
|1
|1
|1
|4
|70-43
|34
|4
|Ак Барс
|22
|8
|2
|3
|0
|4
|5
|54-48
|30
|5
|Автомобилист
|22
|7
|2
|1
|3
|2
|7
|73-70
|25
|6
|Авангард
|20
|10
|1
|1
|0
|0
|8
|59-50
|24
|7
|Барыс
|22
|4
|2
|2
|1
|1
|12
|52-69
|18
|8
|Амур
|22
|4
|1
|2
|1
|3
|11
|44-62
|18
|9
|Сибирь
|21
|7
|0
|0
|0
|3
|11
|38-52
|17
|10
|Нефтехимик
|21
|6
|0
|1
|0
|3
|11
|53-64
|17
|11
|Адмирал
|21
|5
|0
|0
|3
|2
|11
|40-66
|15
|12
|Куньлунь
|21
|4
|0
|1
|1
|1
|14
|46-77
|12