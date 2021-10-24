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Летние олимпийские виды спорта

Более 5 тыс. человек приняли участие в юбилейном Люблянском марафоне

Победителями среди мужчин и женщин стали спортсмены из Кении
© Дмитрий Пахомов/ТАСС

ЛЮБЛЯНА, 24 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. любителей спорта приняли участие в юбилейном, 25-м марафоне в столице Словении. Об этом в воскресенье сообщает словенская газета Delo.

Отмечается, что более 2,3 тыс. человек пробежали дистанцию 21 км, свыше 2 тыс. - 10 км и 836 спортсменов - 42 км. Победителями марафонской дистанции среди мужчин и женщин стали спортсмены из Кении Эрнест Кибет Тарус и Грэйс Квамбока Моманьи соответственно.

Как сообщает корреспондент ТАСС, после пересечения финиша участников соревнований приветствовал мэр Любляны Зоран Янкович.

Люблянский марафон ежегодно проводится в столице Словении с 1996 года. В 2020 году он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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