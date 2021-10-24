"Рома" и "Наполи" сыграли вничью в чемпионате Италии. Моуринью получил красную карточку

ТАСС, 24 октября. "Рома" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме.

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По ходу встречи главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля на 82-й минуте.

"Наполи" впервые не смог победить в текущем сезоне чемпионата Италии, прервав серию из восьми побед.

Клуб из Неаполя возглавляет турнирную таблицу, набрав 25 очков. Римская команда располагается на четвертом месте с 16 очками. В следующем туре "Наполи" примет "Болонью" 28 октября, "Рома" днем ранее сыграет в гостях с "Кальяри".

Ранее в воскресенье "Верона" дома обыграла "Лацио" (4:1), "Фиорентина" на своем поле была сильнее "Кальяри" (3:0). Вничью завершилась встреча "Аталанты" и "Удинезе" (1:1).