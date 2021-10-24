"Бостон" нанес "Сан-Хосе" первое поражение в сезоне НХЛ

ТАСС, 24 октября. "Бостон" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Бостоне.

В составе победителей шайбами отметились Брэд Маршанд (1-я минута), Дерек Форборт (4), Давид Пастрняк (17) и Джейк Дебраск (26). У гостей отличились Джаспер Уэзерби (17), Томаш Гертл (54) и Тимо Майер (56).

Российский хоккеист "Сан-Хосе" Александр Барабанов провел первую игру в сезоне, он отметился результативной передачей. После четвертой пропущенной шайбы Джеймс Раймер заменил Адина Хилла в воротах "Сан-Хосе".

"Бостон" одержал третью победу в четырех матчах и поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе, имея в активе 6 очков. "Сан-Хосе" прервал четырехматчевую серию побед и остался на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, набрав 8 очков в пяти встречах. Следующий матч "Бостон" проведет на выезде против "Флориды" 28 октября, "Сан-Хосе" днем ранее сыграет в гостях против "Нэшвилла".