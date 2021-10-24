Ферстаппен выиграл Гран-при США и сохранил лидерство в общем зачете "Формулы-1"

ТАСС, 24 октября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при США. Соревнования прошли в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим стал партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. Россиянин Никита Мазепин, выступающий за "Хаас", занял 17-е место, его напарник Мик Шумахер из Германии завершил гонку на 16-й позиции.

Следующий этап пройдет в Мексике с 5 по 7 ноября.