ПСЖ в меньшинстве сыграл вничью с "Марселем" в матче чемпионата Франции

ТАСС, 24 октября. ПСЖ на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с "Марселем" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.

На 57-й минуте защитник парижской команды Ашраф Хакими получил прямую красную карточку и покинул поле. Главный арбитр матча после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол в ворота "Марселя" на 14-й минуте, а на 21-й - в ворота ПСЖ.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице национального первенства, набрав 28 очков и опережая идущий на второй строчке "Ланс" на 7 очков. "Марсель" располагается на четвертой строчке, в активе клуба 18 очков в 10 играх.

В следующем туре ПСЖ 29 октября примет "Лилль", "Марсель" 27 октября на выезде сыграет с "Ниццей".