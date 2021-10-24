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Футбол в Италии

"Интер" сыграл вничью с "Ювентусом" в матче чемпионата Италии

Встреча завершилась со счетом 1:1
Деян Кулусевски ("Ювентус") и Марцело Брозович ("Интер") EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Деян Кулусевски ("Ювентус") и Марцело Брозович ("Интер")
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 24 октября. "Интер" на своем поле сыграл вничью с "Ювентусом" со счетом 1:1 в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев отличился Эдин Джеко (17-я минута), у гостей с пенальти гол забил Пауло Дибала (89).

"Интер" располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Лидируют "Наполи" и "Милан", в активе которых по 25 очков. "Ювентус" не проигрывает на протяжении шести матчей в чемпионате и поднялся на шестое место с 15 очками в активе.

В следующем туре "Интер" 27 октября на выезде сыграет с "Эмполи", "Ювентус" в этот же день примет "Сассуоло".

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