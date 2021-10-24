Дубль Суареса принес "Атлетико" ничью в матче чемпионата Испании

ТАСС, 24 октября. "Атлетико" на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с клубом "Реал Сосьедад" в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев мячи забили Александр Сёрлот (7-я минута) и Александер Исак (48), у гостей дублем отметился Луис Суарес (61, 77). Второй мяч уругваец забил с пенальти.

"Реал Сосьедад" продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны до девяти матчей, в турнирной таблице клуб вышел на первое место, набрав после десяти матчей 21 очко. Мадридский "Реал", набрав 20 очков, идет на второй строчке после девяти матчей. "Атлетико" располагается на четвертом месте, у клуба 18 очков в девяти играх.

В следующем туре "Реал Сосьедад" 28 октября на выезде сыграет с "Сельтой", "Атлетико" в этот же день в гостях встретится с "Леванте".

В другом матче игрового дня "Бетис" на своем поле обыграл "Райо" со счетом 3:2.