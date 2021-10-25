Матч "Локомотив" - "Сочи" закроет программу 12-го тура чемпионата России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Программа 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник матчем между московским "Локомотивом" и "Сочи". Игра пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:00 мск.

Команды подходят к очной встрече, занимая шестое и пятое места в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников 18 очков, сочинцы в 11 предыдущих играх набрали на три очка больше. Москвичи в премьер-лиге не выигрывают на протяжении четырех матчей (одно поражение и три ничьих), их последняя победа датирована 11 сентября - тогда со счетом 2:0 были обыграны самарские "Крылья Советов". Сочинцы за аналогичный период в РПЛ одержали две победы и потерпели два поражения.

До завершения матча "Зенит" - "Спартак", который состоялся вечером в воскресенье, у "Сочи" был шанс впервые в истории завершить отдельно взятый тур РПЛ на первом месте. Для этого должно было совпасть два условия - поражение петербуржцев на своем поле и победа "Сочи" над "Локомотивом". Первый из пунктов не был реализован - сине-бело-голубые нанесли москвичам самое крупное поражение за все время их выступления в чемпионатах страны (7:1). Таким образом, сочинцы в лучшем случае могут подняться на вторую строчку, опередив "Динамо" и ЦСКА, в активе которых по 23 очка.

В середине октября "Локомотив" объявил о назначении на пост главного тренера Маркуса Гисдоля. Под руководством немецкого специалиста, который сменил в клубе серба Марко Николича, железнодорожники провели два матча, но не одержали ни одной победы - сыграли вничью с казанским "Рубином" (2:2) в РПЛ и потерпели поражение от турецкого "Галатасарая" (0:1) в Лиге Европы.

"Локомотив" и "Сочи" встречались пять раз. На счету железнодорожников три победы, их соперники выиграли один раз, еще одна встреча завершилась вничью. Примечательно, что предстоящая игра станет третьей для команд в 2021 году - в марте москвичи были сильнее в чемпионате России (3:1), а в апреле одержали победу в четвертьфинале Бетсити - Кубка России (3:1).

За "Локомотив" в предстоящем матче из-за травм не сыграют защитники Серкейра Мурило и Станислав Магкеев, полузащитник Антон Миранчук и нападающий Зе Луиш. Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, скорее всего, не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от повреждений вратаря Сослана Джанаева и форварда Марко Дуганджича. Дисквалифицированных в составах команд нет.