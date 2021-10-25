"Нэшвилл" нанес "Миннесоте" первое в сезоне поражение, Тренин сделал результативный пас

ТАСС, 25 октября. "Нэшвилл" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Йоси (4-я минута), Райан Джохансен (6, 13), Филип Форсберг (34) и Таннер Жанно (39). У проигравших отличились Ник Бьюгстад (32) и Нико Штурм (40).

В эпизоде с голом Жанно результативной передачей отметился российский нападающий Яков Тренин. Форвард набрал первое очко в нынешнем сезоне НХЛ. Российские хоккеисты "Миннесоты" Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

"Миннесота" потерпела первое поражение в текущем сезоне, команда выиграла предыдущие четыре матча. "Миннесота" с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" в этом же дивизионе идет шестым, набрав 4 очка.

В следующем матче "Нэшвилл" примет "Сан-Хосе", "Миннесота" в гостях сыграет с "Ванкувером". Обе встречи пройдут 27 октября.