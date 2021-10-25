Шайба Наместникова помогла "Детройту" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 25 октября. "Детройт" обыграл "Чикаго" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился Лукас Рэймонд (6, 40, 47-я минуты), также заброшенные шайбы на счету Картера Роуни (25), российского нападающего Владислава Наместникова (28) и Тайлера Бертуцци (30). 19-летний Рэймонд проводит свой первый сезон в НХЛ, этот хет-трик стал для него первым в карьере. У проигравших отличились Тайлер Джонсон (13), Доминик Кубалик (33) и Хенрик Боргстрём (42).

Наместников забросил свою третью шайбу в текущем сезоне, также на его счету одна результативная передача в шести матчах.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Детройт" занимает третье место, набрав 7 очков, "Чикаго", который проиграл все шесть матчей в нынешнем сезоне, с 1 очком идет на последнем, восьмом месте в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Детройт" 28 октября в гостях сыграет с "Вашингтоном", "Чикаго" в этот же день примет "Торонто".