Власти Австралии обсуждают допуск непривитых теннисистов к Australian Open

СИДНЕЙ, 25 октября. /ТАСС/. Окончательное решение о допуске невакцинированных спортсменов к Australian Open по теннису будет принято через несколько недель. Об этом в понедельник сообщил министр спорта штата Виктория Мартин Пакула.

"Мы все еще решаем <...>, станет ли 14-дневный карантин достаточным условием для допуска непривитых иностранных спортсменов [к участию в Australian Open], или они вообще не смогут въехать в страну, и едва ли это решение будет принято ранее, чем через несколько недель", - сказал Пакула в интервью радио 3AW, отметив, что даже полностью вакцинированные спортсмены могут столкнуться с необходимостью провести какое-то время в карантине.

По словам министра здравоохранения штата Виктория Мартина Фоли, непривитые иностранные спортсмены смогут приехать в Австралию для участия в турнире, если получат австралийские визы, однако после прибытия в Мельбурн им придется подчиняться санитарным правилам региона и провести по меньшей мере две недели в одном из государственных карантинных центров. "Мы не контролируем границы и не выдаем визы, но мы участвуем в обсуждении условий пребывания [в Мельбурне] с властями Содружества и федерацией тенниса Австралии", - сказал Фоли, отметив, что зрители чемпионата и обслуживающий персонал будут вакцинированы полностью.

Ранее предполагалось, что полностью привитые от COVID-19 участники чемпионата смогут приехать в Австралию в устраивающие их сроки и, предоставив отрицательные результаты тестов на коронавирус, приступить к подготовке к играм. Вопрос об участии спортсменов, по каким-либо причинам отказавшихся от вакцинации, все еще обсуждается федеральными властями Австралии. Планировалось, что и они смогут принять участие в турнире после двухнедельного карантина и трехкратного тестирования на COVID-19, однако позднее министр по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекс Хоук заявил, что вакцинация является ключевым условием для получения визы, обязательным для всех, включая теннисистов.

Australian Open должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.