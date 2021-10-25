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"Айлендерс" обыграли "Вегас" в матче НХЛ, Сорокин сделал шатаут во второй игре подряд

Встреча завершилась со счетом 3:0, российский голкипер отразил 42 броска
Илья Сорокин AP Photo/Ross D. Franklin
Описание
Илья Сорокин
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 25 октября. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Вегасом" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Джош Бэйли (3-я минута) и Мэтью Барзал (48).

Ворота "Айлендерс" защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 42 броска и сделал пятый шатаут в НХЛ. Всего в лиге он провел 28 матчей, в которых одержал 16 побед. Накануне в матче против "Аризоны" голкипер также сохранил свои ворота в неприкосновенности, а команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 3:0. Сорокин стал первым в истории "Айлендерс" и 22-м в НХЛ вратарем, который сделал шатауты в двух выездных играх, проходивших в соседние дни.

Свой дебютный матч в НХЛ провел российский защитник "Вегаса" Даниил Мироманов, в прошлом сезоне он выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Сочи". В игре с "Айлендерс" он провел на льду около 14 минут и нанес два броска по воротам соперника. Его одноклубник нападающий Евгений Дадонов сыграл около 17 минут и также отметился двумя бросками.

"Айлендерс" одержали вторую победу подряд и вышли на пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 7 очков. "Вегас" с 2 очками идет на последней, восьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Айлендерс" 30 октября в гостях сыграют с "Нэшвиллом", "Вегас" 27 октября на выезде встретится с "Колорадо".

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