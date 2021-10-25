В федерации фигурного катания ожидают, что спортсмены получат канадские визы в понедельник

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Пять участников канадского этапа Гран-при по фигурному катанию ожидают получить визы для поездки во второй половине дня понедельника. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Ранее пресс-служба федерации сообщила, что Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, а также остальные фигуристы и тренеры пока не получили паспорта с канадскими визами.

"Ожидаем, что визы будут получены сегодня во второй половине дня", - сообщил Горшков.

Из фигуристов, помимо Туктамышевой и Косторной, визы ожидают Камила Валиева, Макар Игнатов и Евгений Семененко, а также тренеры спортсменов и один технический специалист.

Этап Гран-при в Ванкувере пройдет 29-31 октября.