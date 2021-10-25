Участница Олимпиады в Токио скалолазка Мешкова поступила на службу по контракту в ЦСКА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Выступавшая на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по скалолазанию Виктория Мешкова будет проходить военную службу в рядах Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Контракт подписан на пять лет, сообщила ТАСС спортсменка.

"Я получила приглашение на службу в ЦСКА, мне официально пришло отношение, и уже с ним я пошла в пункт призыва по местожительству, - сказала Мешкова. - Контракт будет длиться пять лет. С моей точки зрения это хорошее, надежное место, чтобы продолжать совершенствоваться в своей основной деятельности, спортивной. Сейчас я поступаю на должность спортсмена-инструктора, и основная наша обязанность - это представлять страну на международных стартах, в том числе на Военных играх".

Мешковой 21 год, она является трехкратной чемпионкой Европы. На летней Олимпиаде в Токио в 2021 году скалолазание было представлено впервые, российскую команду представляли также Юлия Каплина и Алексей Рубцов.