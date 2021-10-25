Юханссона, Кемиляйнена и Маннинена признали лучшими игроками недели КХЛ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Лучшим вратарем восьмой игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан швед Ларс Юханссон из петербургского СКА. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Юханссон одержал две "сухие" победы в матчах против "Йокерита" (2:0) и "Куньлуня" (7:0). Швед в двух матчах отразил 34 броска.

Лучшим защитником лига признала финна Валлтери Кемиляйнена из подольского "Витязя". Команда одержала две победы в трех матчах, а защитник в них набрал 7 очков (2 шайбы + 5 результативных передач).

Лучшим нападающим недели признан финн Сакари Маннинен из уфимского "Салавата Юлаева". Форвард в трех матчах набрал 5 (3+2) очков.

Лучшим новичком недели признан 21-летний вратарь "Северстали" Константин Шостак, одержавший с командой две победы в двух матчах. Россиянин отразил 97,78% бросков, всего по воротам голкипера было нанесено 45 бросков.