Матч чемпионата России по футболу "Зенит" - "Динамо" смогут посетить до 19,5 тыс. человек

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Встречу 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" смогут посетить до 19,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Матч "Зенит" - "Динамо" состоится 29 октября в Санкт-Петербурге. Вместимость "Газпром Арены" составляет 62 315 зрителей.

Для болельщиков "Динамо" установлена квота в размере 5% от всей билетной программы матча. Таким образом, попасть на стадион смогут 975 поклонников столичного клуба. Помимо билета для прохода на стадион, необходимо предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом.

Встречу 12-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (7:1), также проходившую в Санкт-Петербурге, посетил 18 721 зритель.

"Зенит" после 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Динамо" расположилось на второй позиции, имея в активе 23 очка после 12 игр.