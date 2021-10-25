Терюшков заявил, что футбольный клуб "Химки" возглавит только российский тренер

В понедельник Терюшков в своем Telegram-канале сообщил, что Игорь Черевченко покинул пост главного тренера "Химок". Команду будут готовить тренер молодежной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов.

"Новый тренер будет с российским паспортом 100%, - сказал Терюшков. - Мы хотим подобрать человека, который умеет и знает, как работать с юными дарованиями для того, чтобы их превращать в профессиональных футболистов. Чтобы он был как тренер, наставник, закладывающий базу в молодых ребят. Вы знаете, что у нас достаточно молодая команда, одна из самых молодых в премьер-лиге, плюс "Химки-2", которые практически состоят из воспитанников подмосковного футбола, нам хочется, чтобы тренер взял на вооружение концепцию доморощенных футболистов".

"К тому же в основной команде играют Артем Соколов, Душан Стоинович, Кирилл Боженов, спортсмены, которые требуют досконального внимания от главного тренера. Есть ли какой-то предварительный список? Сейчас мы его только формируем, в ближайшее время Игорь Ющенко будет выводить команду, он знает ее хорошо, Дмитрий Ульянов тоже почти с основания команды. Пока в такой формат решили уйти, думаю, что до конца недели какой-то пул специалистов сформируем и будем вести переговоры. Все решится либо до начала ноября, либо доиграем оставшийся матч перед паузой на игры сборных", - добавил Терюшков.

Черевченко 47 лет, специалист возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. На этом посту он сменил Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".

"Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков в 12 матчах. В следующем туре подмосковный клуб 31 октября сыграет дома с екатеринбургским "Уралом". 27 октября "Химки" на выезде встретятся с калининградской "Балтикой" в матче группового этапа Бетсити - Кубка России.