Рожков: российские спортсмены на сегодня имеют 69 лицензий на Паралимпиаду в Пекине

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российская сборная на данный момент имеет 69 лицензий на участие в Паралимпийских играх в Пекине, команда будет представлена во всех видах спорта, включенных в программу соревнований. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"До XIII Паралимпийских игр осталось 130 дней, на данный момент 69 российских спортсменов уже получили право принимать в них участие, - сообщил Рожков. - 11 спортсменов в горнолыжном спорте, пять - в парасноуборде и 31 - в лыжных гонках и биатлоне. Также в Играх примут участие российские команды по керлингу на колясках - пять спортсменов и следж-хоккею - 17".

"Отбор на Игры завершится в начале следующего года. Также дополнительные квоты для спортсменов мы можем получить при распределении двухсторонних приглашений в феврале следующего года, - отметил Рожков. - Общий состав нашей делегации составит до 180 человек".

Квоты на участие в Паралимпийских играх по двухсторонним приглашениям распределяются международными федерациями совместно с Международным паралимпийским комитетом между спортсменами, которые соответствуют квалификационным требованиям для участия в Играх.

Паралимпиада состоится в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года. Российские паралимпийцы на предыдущих зимних Играх в Пхёнчхане заняли второе место в неофициальном командном зачете, завоевав восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей.