Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу не общался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который не вошел в расширенный состав команды на матчи квалификации чемпионата мира. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборная России проведет 11 ноября матч против команды Кипра в Санкт-Петербурге и 14 ноября сыграет в гостях против сборной Хорватии. По итогам этих матчей определится, сможет ли российская команда получить прямую путевку на чемпионат мира 2022 года.

"Это решение тренерского штаба", - сказал Карпин, отвечая на вопрос о невызове Дзюбы на сбор национальной команды. При этом специалист добавил, что ни он, ни тренерский штаб не общались с форвардом.

Дзюба был вызван в сборную России в сентябре, однако позднее он отказался от приглашения в национальную команду, сославшись на не лучшую форму. В сезоне-2021/22 Дзюба провел за клуб 16 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. В минувшее воскресенье Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России (143 мяча).