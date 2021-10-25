Спортдиректор "Крыльев Советов" назвал вызов игроков самарского клуба в сборную ожидаемым

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Полузащитник Роман Ежов и нападающий Иван Сергеев из футбольного клуба "Крылья Советов" ожидаемо попали в расширенный список сборной России на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

"Вызов Ежова и Сергеева был достаточно ожидаем, нисколько не удивительно. Ребята ярко играют в этом году, показывают неплохую результативность, а также качество игры, - сказал Корниленко. - Меня не заставило удивиться их попадание в расширенный список. Мы в своих футболистов верим. Я считаю, что они вполне заслуживают и им по силам закрепиться в основном списке сборной России".

В расширенный список сборной России вошел 41 футболист, окончательный состав национальной команды будет назван 1 ноября. Россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отборочного турнира они встретятся с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.

После 12 туров "Крылья Советов" с 16 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.