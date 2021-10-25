{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Терюшков: Лантратов может стать одним из основных вратарей сборной России по футболу

По мнению члена наблюдательного совета "Химок", голкипер будет конкурировать с Матвеем Сафоновым и Маринато Гилерме

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер "Химок" Илья Лантратов в ближайшие два года может войти в основную обойму вратарей сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

На эту тему
Сергеев и Хайкин вошли в расширенный состав сборной России по футболу
Сергеев и Хайкин вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Лантратов вошел в расширенный список сборной России на отборочные матчи чемпионата мира с командами Кипра и Хорватии.

"Про Илью мы еще говорили тем летом - это один из самых стабильных вратарей премьер-лиги. В ноябре ему будет 26 лет - это самый возраст для вратаря, и в ближайшие два года он сможет стать номером один вместе с [Матвеем] Сафоновым и Маринато Гилерме. Конкуренцию он не проиграет, и мы его еще увидим в рамке под номером один", - сказал Терюшков.

В расширенный список также вошел полузащитник "Химок" Денис Глушаков. "За Дениса мы тоже рады и счастливы после того, как Валерий Георгиевич [Карпин] дал ему второй шанс. Травма, к сожалению, ему не дала сыграть в первый раз, хотя он мечтал о сборной. Надеюсь, что у него в этот раз все получится, он поможет и сборной, и нам с "Уралом" и "Крыльями", - отметил Терюшков.

Теги
Российский футбол
Мировой футбол
Футбольные клубы "Барселона" и "Бока Хуниорс" сыграют матч в честь Диего Марадоны
Игра состоится 14 декабря в Саудовской Аравии
Читать полностью