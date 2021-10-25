Терюшков: футбольный клуб "Химки" никогда не имел глобальных задержек по зарплате

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Химки" никогда не имел серьезных проблем с выплатой зарплаты. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы, член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

"Мы имеем защищенный источник доходов, у нас есть график платежей. Понятно, что какие-то задержки могут произойти, но глобальных никогда не было. Это связано с бухгалтерскими проводками, бюджетным процессом. Никаких критических историй нет", - сказал Терюшков.

"Химки" занимают 14-е место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В понедельник было объявлено об уходе в отставку главного тренера команды Игоря Черевченко. Команду к следующим матчам будет готовить главный тренер "Химок-2" Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов. Ближайшую игру подмосковная команда проведет 31 октября дома с "Уралом".