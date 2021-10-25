{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Терюшков: футбольный клуб "Химки" никогда не имел глобальных задержек по зарплате

Команда идет на 14-м месте в таблице чемпионата России

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Химки" никогда не имел серьезных проблем с выплатой зарплаты. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы, член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

На эту тему
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки"
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки"

"Мы имеем защищенный источник доходов, у нас есть график платежей. Понятно, что какие-то задержки могут произойти, но глобальных никогда не было. Это связано с бухгалтерскими проводками, бюджетным процессом. Никаких критических историй нет", - сказал Терюшков.

"Химки" занимают 14-е место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В понедельник было объявлено об уходе в отставку главного тренера команды Игоря Черевченко. Команду к следующим матчам будет готовить главный тренер "Химок-2" Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов. Ближайшую игру подмосковная команда проведет 31 октября дома с "Уралом".

Теги
Российский футбол
Вратарь "Айлендерс" Сорокин признан третьей звездой недели в НХЛ
Первой звездой стал нападающий "Виннипега" Кайл Коннор
Читать полностью