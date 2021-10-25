Футбольные клубы "Барселона" и "Бока Хуниорс" сыграют матч в честь Диего Марадоны

ТАСС, 25 октября. Испанский футбольный клуб "Барселона" и аргентинская команда "Бока Хуниорс" в декабре проведут товарищеский матч в честь аргентинца Диего Марадоны. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Встреча пройдет 14 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе Mrsool Park, вмещающем 25 000 зрителей. Матч состоится по случаю первой годовщины со дня смерти аргентинца. Победитель получит Кубок Марадоны.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Он является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Марадона выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.