Вратарь "Айлендерс" Сорокин признан третьей звездой недели в НХЛ

ТАСС, 25 октября. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин стал третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Айлендерс" победили в трех из четырех матчей недели, Сорокин отразил 97% бросков и оформил два шатаута в матчах против "Аризоны" (3:0) и "Вегаса" (2:0). В игре с "Вегасом" россиянину удалось отразить 42 броска по своим воротам.

Первой звездой недели стал нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, который набрал в трех играх 8 (5 голов + 3 передачи) очков. Второй звездой признан нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, также отличившийся 8 (3+5) результативными действиями.