Самоделкина лидирует после короткой программы на этапе Кубка России по фигурному катанию

ТАСС, 25 октября. Софья Самоделкина заняла первое место по итогам короткой программы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят на федеральной территории "Сириус".

Самоделкина набрала 75,21 балла. Второй после короткой программы идет Софья Муравьева (73,33), третьей - Вероника Яметова (66,72).

Самоделкиной 14 лет, она представляет школу ЦСКА. В сезоне-2019/20 она стала победительницей Кубка России среди юниоров.

В танцах на льду по итогам двух программ победу одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (198,02; 79,25+118,77), вторыми стали Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (167,75; 66,81+100,94), третье место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов (163,36; 64,79+98,57).

Произвольную программу женщины представят во вторник. Соревнования завершатся 28 октября.