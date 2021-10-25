Матыцин передал музею спорта во Франции футбольные артефакты

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин передал Национальному музею спорта во Франции артефакты чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие прошло в резиденции чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции Алексея Мешкова. Министр передал музею книжное издание, выпущенное по итогам чемпионата мира, игровую футболку сборной России и другие памятные сувениры. На турнире, прошедшем с 14 июня по 15 июля 2018 года, сборная Франции завоевала второй титул чемпиона мира, переиграв в финале хорватских футболистов со счетом 4:2.

"Наша страна сделала все для того, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и, конечно, получили удовольствие от пребывания в открытой, гостеприимной, радушной России. Принимать гостей широко, радушно - неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, французские болельщики это по достоинству оценили. Спорт сближает и объединяет людей, несмотря на их различия. А если спросить, какой вид спорта является самым популярным в мире, то ответ будет очевидным - футбол", - сказал Матыцин.

Также он предложил активно развивать российско-французское спортивное сотрудничество по музейной линии. "В России существует Государственный музей спорта, которому в следующем году исполнится 65 лет. В собрании музея находятся десятки тысяч редких экспонатов, которые символизируют традиции и славу российского спорта, многие из них не имеют аналогов в мире. Рассчитываю, что эта церемония станет первым шагом к дальнейшему плодотворному сотрудничеству Государственного музея спорта России и Национального музея спорта Франции", - добавил министр.