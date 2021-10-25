Хартли: Гусев - классный игрок, недаром он сумел провести несколько лет в НХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Никита Гусев провел несколько лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), это говорит о его игровых качествах. Такое мнение журналистам высказал главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли.

В понедельник "Авангард" со счетом 1:5 уступил СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гусев вышел на лед с капитанской нашивкой и отметился двумя голевыми передачами.

"Он [Гусев] очень креативный игрок, один из его весомых плюсов - он может найти себе пространство на льду, владея шайбой, у него отличное видение площадки. Он только недавно вернулся из НХЛ, где провел два или три года, а если ты можешь провести в НХЛ столько времени, то ты хороший игрок. Сегодня он полностью проявил себя и показал на льду свой талант", - сказал Хартли.

Также главный тренер "Авангарда" оценил игру нападающего Никиты Сошникова, который пополнил состав омской команды 19 октября, перейдя по обмену из московского ЦСКА. "Мне нравится то, что Сошников привносит в команду, думаю, что он будет еще прибавлять и прибавлять, потому что он еще не так много с нами времени провел, не так много тренировался. Для него это своего рода свежее начало и хороший вызов, думаю, что это будет положительным и для команды в целом, и для Никиты в частности", - отметил он.

"Авангард" с 24 очками после 21 игры занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче омский клуб дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 29 октября.