Хоккеист "Авангарда" Сошников рассказал об обмене из ЦСКА

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Хоккеисту омского "Авангарда" Никите Сошникову, ранее выступавшему за ЦСКА, не говорили о возможности обмена из московского клуба. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

В понедельник "Авангард" со счетом 1:5 уступил СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сошников пополнил состав омского клуба 19 октября в результате обмена с ЦСКА. Он провел свой второй матч в составе команды, не отметился результативными действиями и закончил игру с показателем полезности "-1".

"Ничего не получилось [в ЦСКА]. Начало было хорошее, набирал очки, играл, потом у нас были травмы. Не хочется искать оправданий - не получилось и ладно, надо двигаться дальше, как клубу, так и мне. Сейчас в ЦСКА многое поменялось, я просто благодарен за то, что у меня была возможность играть в этом клубе", - сказал Сошников.

"Мне ничего не говорили [об обмене]. В каждом клубе КХЛ, думаю, по-разному идут дела. Боб [Хартли] звонил и спрашивал, как я смотрю на такую возможность. Я сказал, что с удовольствием попробую", - добавил хоккеист.

Сошникову 28 лет, он играл за ЦСКА с декабря 2020 года, в текущем сезоне провел за московскую команду 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Ранее находился в системе клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и "Сент-Луис", перед отъездом в НХЛ выступал за подмосковный "Атлант".