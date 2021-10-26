"Динамо" и ЦСКА во вторник могут выйти в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 26 октября. Последние игры элитного группового раунда Бетсити - Кубка России по футболу пройдут 26 и 27 октября. Во вторник свои матчи проведут московские "Динамо" и ЦСКА.

В новом формате Кубок России проводится уже второй сезон. Вместо привычных стадий 1/32 и 1/16 финала Российский футбольный союз (РФС) для увеличения интереса к турниру принял решение проводить групповой этап. В нынешнем сезоне команды были разбиты на 11 групп, в каждой по три коллектива - не сумевшие выйти в еврокубки представители Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), клубы Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) и ФНЛ-2.

Каждая команда проводит по два матча, клубы РПЛ играют на выезде. Турнир проходит с конца августа, по его итогам в 1/8 финала выйдут победители групп. В плей-офф к ним добавятся участники еврокубков этого сезона - "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин" и "Сочи".

Во вторник победители групп определятся в матчах "Оренбург" - "Динамо" и "Металлург" (Липецк) - ЦСКА, все четыре команды имеют по три очка. Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц сообщил, что в матче, который пройдет на искусственном газоне, смогут принять участие все, кроме Даниила Лесового, Диего Лаксальта и получившего повреждение в матче с "Химками" Гильермо Варелы. В пятницу "Динамо" проведет матч 13-го тура РПЛ против лидера чемпионата "Зенита".

У ЦСКА в Москве остались вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Игорь Дивеев и нападающий Антон Заболотный. Известно, что за сутки до игры в продаже осталось около 700 билетов, из-за ковидных ограничений на матч сможет попасть только 2 тыс. человек.

Товарищеский матч в Лужниках

Еще в пяти группах победители будут также определены в матчах между командами, имеющими перед заключительным туром по три очка. "Крылья Советов" сыграют с "Енисеем" в Красноярске, "Ахмат" - с "Ротором" в Волгограде, "Нижний Новгород" - с "Факелом" в Воронеже, "Арсенал" - с "Велесом" в Домодедово, а "Урал" в Набережных Челнах - с "Камазом".

В группе 6 "Уфу" устроит только победа во Владикавказе над "Аланией", в группе 8 "Химки" выйдут в плей-офф, если обыграют "Балтику" в Калининграде. Только в группе 5 уже определился победитель - "Чайка" вышла в плей-офф, обыграв "Торпедо" и "Ростов", поэтому матч в Спортивном городке в Лужниках между черно-белыми и ростовчанами ничего не решает.

Матчи 1/8 финала пройдут 1 марта, 1/4 финала - 19 апреля. Полуфиналы пройдут 11-12 мая, а финал - 29 мая. Призовой фонд турнира по сравнению с прошлым сезоном увеличился на 10 млн рублей и составляет 83,8 млн рублей.