СМИ: Конте готов возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Сульшера

По его информации, Конте согласился возглавить команду и запросил контракт на три года. Итальянец является основным претендентом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

24 октября "Манчестер Юнайтед" уступил дома "Ливерпулю" со счетом 0:5 в матче девятого тура чемпионата Англии. Это поражение от "Ливерпуля" стало крупнейшим с 1925 года. В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" не может победить на протяжении четырех матчей.

На данный момент клуб из Манчестера занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 14 очков в девяти матчах. Отставание от лидирующего "Челси" составляет восемь очков. В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" возглавляет группу F, набрав шесть очков за три игры. Вторым идет испанский "Вильярреал" (4), третьей - итальянская "Аталанта" (4), четвертым - швейцарский "Янг Бойз" (3).

Конте 51 год, в прошедшем сезоне он возглавлял миланский "Интер", с которым стал чемпионом Италии. Также в его активе три победы в чемпионате Италии и два Суперкубка Италии с "Ювентусом", победа в чемпионате Англии и кубке страны с "Челси".

Сульшеру 48 лет, он возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, в прошедшем сезоне клуб под его руководством занял третье место в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы. В качестве игрока он выступал за команду с 1996 по 2007 год и стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок и суперкубок страны, в сезоне-1998/99 стал победителем Лиги чемпионов.