"Каролина" обыграла "Торонто" в матче НХЛ. Свечников набрал очки в пятой игре подряд

ТАСС, 26 октября. "Каролина" со счетом 4:1 обыграла "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо (28-я минута), Стивен Лоренц (30), Нино Нидеррайтер (37), Андрей Свечников (60). У проигравших отличился Остин Мэттьюс (28).

Свечников также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ахо. Россиянин отличился в пятом матче подряд, в нынешнем сезоне на счету форварда девять очков (пять голов + четыре передачи) .

"Каролина" одержала пятую победу в пяти матчах, набрала 10 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Торонто" с пятью очками идет шестым в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Каролина" 29 октября примет "Бостон", "Торонто" днем ранее в гостях сыграет с "Чикаго".