Дубль Овечкина и передача Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Овечкин забросил 737 шайб в НХЛ, он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, его опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Капитан "Вашингтона" отличился в шестой игре подряд, всего в активе россиянина 12 очков (семь голов + пять передач) в текущем сезоне. Его одноклубник Дмитрий Орлов отметился голевым пасом в эпизоде с шайбой Дженсена, на счету российского игрока четыре очка (1+3) в шести встречах. Вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 32 броска, российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов очков не набрал.

Российский защитник "Оттавы" Артем Зуб отметился результативным пасом в эпизоде с шайбой Норриса, он набрал три очка (0+3) в шести играх. Его одноклубник Никита Зайцев не сумел отличиться.

"Вашингтон" одержал четвертую победу в шести матчах и занимает второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 10 очков. Следующий матч столичная команда проведет 28 октября дома против "Детройта". "Оттава" потерпела четвертое поражение за шести игр и находится на предпоследней, седьмой строчке Атлантического дивизиона (4 очка). В следующем матче канадская команда 30 октября сыграет в гостях с "Далласом".