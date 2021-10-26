Дубль Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ

Дубль оформил Владимир Тарасенко (44-я и 56-я минуты), третью шайбу забросил Дэвид Перрон (59, в пустые ворота). Российский нападающий отличился в четвертом матче подряд, всего на счету форварда шесть очков (три гола + три передачи) в пяти играх. Его одноклубник Иван Барбашев отметился голевой передачей, игроки "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Клим Костин, а также нападающий "Лос-Анджелеса" Владимир Ткачев не набрали очков.

ТАСС, 26 октября. "Сент-Луис" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На счету "Сент-Луиса" пять побед в пяти матчах, команда занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 10 очков. "Лос-Анджелес" с тремя очками идет шестым в таблице Тихоокеанского дивизиона.

В следующем матче "Сент-Луис" сыграет дома против "Колорадо", "Лос-Анджелес" на своей площадке встретится с "Виннипегом". Обе игры пройдут 29 октября.

В других матчах игрового дня "Коламбус" одержал победу над "Далласом" (4:1), "Баффало" обыграл "Тампу" (5:1), "Флорида" победила "Аризону" (5:3), у проигравших голевой передачей отметился российский защитник Илья Любушкин. "Калгари" оказался сильнее "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1), голкипер проигравшей команды Игорь Шестеркин отразил 32 броска.