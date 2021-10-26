Заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Кузьмин умер в возрасте 99 лет

ТАСС, 26 октября. Бывший директор спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Московской области Алексей Кузьмин умер на 100-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Воспитанники Алексея Даниловича - это призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. - Под его руководством коллектив школы трижды становился чемпионом СССР среди спортивных школ и восемь лет входил в пятерку лучших СДЮШОР страны. Его уход из жизни - большая потеря для всего отечественного спорта. Выражаю соболезнования родным и близким Алексея Даниловича".

Более 40 лет Кузьмин работал в СДЮШОР по легкой атлетике, из них 35 - ее директором. В 1960 году Кузьмину было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР. Он подготовил десять мастеров спорта СССР, 14 мастеров спорта России и шесть мастеров спорта международного класса. За тренерскую деятельность Кузьмин был награжден почетными знаками "За заслуги в развитии Олимпийского движения в России", "За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Московской области", знаками губернатора Московской области "Благодарю" и "Во славу спорта".

Алексей Кузьмин - участник Курской битвы, ветеран Великой Отечественной войны, в ходе военных действий он дважды был тяжело ранен, его боевой путь отмечен двумя боевыми орденами и 22 медалями.