Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике из Болгарии снялись с чемпионата мира

ТАСС, 26 октября. Сборная Болгарии по художественной гимнастике, победитель Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье, отказалась от выступления на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

В Болгарской федерации художественной гимнастики ответили на критику судейства на Играх

Причины такого решения не уточняются. В турнире не примут участие Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатс, Эрика Зафирова, которые на Олимпиаде в Токио победили в групповом многоборье. В борьбе за золото они опередили российских гимнасток. Об участии болгарских спортсменок в индивидуальных соревнованиях пока неизвестно.

В сентябре стало известно, что чемпионат мира пропустит израильская сборная, в том числе олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье Линой Ашрам.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.