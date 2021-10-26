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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике из Болгарии снялись с чемпионата мира

Причины решения не уточняются
Члены сборной Болгарии по художественной гимнастике Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Члены сборной Болгарии по художественной гимнастике
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 октября. Сборная Болгарии по художественной гимнастике, победитель Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье, отказалась от выступления на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

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Причины такого решения не уточняются. В турнире не примут участие Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатс, Эрика Зафирова, которые на Олимпиаде в Токио победили в групповом многоборье. В борьбе за золото они опередили российских гимнасток. Об участии болгарских спортсменок в индивидуальных соревнованиях пока неизвестно.

В сентябре стало известно, что чемпионат мира пропустит израильская сборная, в том числе олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье Линой Ашрам.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.

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Чемпионат мира по художественной гимнастике
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